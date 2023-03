Super League: Siegt der FC Basel beim FC Luzern?

Erst der heroische Erfolg in der Conference League gegen Trabzonspor, dann einen 0:2-Rückstand in Lugano zu einem 2:2 und nun der tolle Cup-Erfolg in St. Gallen (2:1 nach 0:1-Rückstand). Der FC Basel zeigte in der letzten Woche viel Moral, ist aber nun gegen die 2023 in der Liga noch unbesiegten Luzerner gleich wieder gefordert.