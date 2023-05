FC Mariupol: Ukraine-Club lebt in Brasilien weiter

Die ostukrainische Hafenstadt Mariupol liegt in Schutt und Asche. Der Vizepräsident des lokalen Fussballclubs, Andriy Sanin, verrät aber, wie sein Club in Brasilien weiterlebt.

Mit diesem Spot macht der FC Mariupol auf seine Aktion aufmerksam. Youtube

Darum gehts In der Ukraine herrscht noch immer Krieg.

Den ehemaligen Erstliga-Club FC Mariupol gibt es vor Ort nicht mehr.

20 Minuten hat mit Vizepräsident Andriy Sanin gesprochen.

Die ukrainische Stadt Mariupol ist von den Russen zer­bombt, das Ver­eins­ge­lände unter Trüm­mern begraben, der Spiel­be­trieb ein­ge­stellt. Doch der Fut­bolnyj Club Mariupol besteht fort: rund 12’000 Kilo­meter von daheim. Doch von Anfang an.

Nach Kriegsbeginn sprach 20 Minuten mit Andriy Sanin, dem Vizepräsidenten des ukrainischen Erstligisten. Der 49-Jährige schilderte Ende April 2022 exklusiv die dramatischen Zustände vor Ort in der ostukrainischen Hafenstadt und wie er mit seiner Familie aus dem Krisengebiet geflüchtet war. «Wir hatten alles», so Sanin. Er zählte auf: eine tolle Infrastruktur, ein toller Staff und den Traum, irgendwann in der Europa League zu spielen.

Verein lebt in Brasilien weiter

Die Anlage des Clubs umfasste nicht nur das frisch renovierte Stadion (12’500 Fans fanden Platz). Auch eine Jugend-Akademie gehörte dem Schlusslicht der Premjer Liga an – und eine Indoorhalle mit 5000 Plätzen, um dem oft garstigen Wetter zu trotzen. «Alle unsere Anlagen wurden von Artillerie und Bomben getroffen», klagte Sanin, der von einer «Hölle» daheim und einer «Hölle» unterwegs sprach.

Nun – mehr als ein Jahr später schöpft der Vizepräsident aber wieder Hoffnung. Zwar ist weiterhin der Angriffskrieg Russlands in vollem Gange und der FC Mariupol regel­recht von der Land­karte radiert, doch der Verein lebt Tausende Kilometer – wie zu Beginn erwähnt – weiter. In Brasilien in der süd-bra­si­lia­ni­schen Pro­vinz Parana, knapp 100 Kilo­meter von der Atlan­tik­küste land­ein­wärts.

1 / 9 Das einst schmucke Stadion von Mariupol wurde vom Krieg arg in Mitleidenschaft gezogen. Andriy Sanin Mariupol-Vizepräsident Andriy Sanin während eines TV-Interviews. Andriy Sanin Das Stadion von Mariupol während eines Juniorenspiels. Andriy Sanin

«Unsere Fans begannen den Verein zu vergessen»

Der dort ansässige Club Asso­ciacao Atlé­tica Batel benennt sich offi­ziell um in ​FC Mariupol. Und nicht nur das: Der unterklassige Verein aus der Stadt Gua­ra­puava trägt auch fortan die oran­ge­far­benen Tri­kots des ukrai­nischen Namens­ge­bers und dessen Wappen. Darauf zu sehen: eine weisse Möwe und ein Anker, das Zei­chen der Hoff­nung.

Gegenüber 20 Minuten erklärt Sanin exklusiv: «Unsere Fans begannen unseren Verein zu vergessen. Und das Vergessen ist der blanke Horror für einen Fussballverein.» Er habe mehrmals inkognito Mariupol besichtigt und eine totale Verwüstung vorgefunden. «Selbst wenn wir die Stadt zurückerobern, wird es uns mindestens neun bis zwölf Monate harter Arbeit kosten, bis wir wieder spielbereit sind.» Eine Lösung musste also her.

Einige Fussballer kämpfen im Krieg

Und diese fand Sanin eben in Brasilien. «In unserer Gemeinschaft haben über 70 Prozent der Menschen ukrainische Wurzeln», begründet Clubpräsident Alex Lopes den Entscheid. «Die Ukraine hat brasilianische Talente immer unterstützt und ist für Spieler ein Eingangstor zum europäischen Markt geworden.» Und Sanin meint: «Wir können gar nicht ausdrücken, wie viel uns das bedeutet.»

Der Vizepräsident des FC Mariupol ist voller Hoffnung. Weil sein Verein fernab der Heimat weiterlebt und auch weil er fest daran glaubt, dass der Club irgendwann auch in der Ukraine aufersteht. Er sagt zu 20 Minuten: «Ich arbeite fleissig daran, den Verein wieder aufzubauen.» Und dann ergänzt er, der mit seiner Familie in der Ukraine lebt, sichtlich erleichtert: «Soweit ich weiss, sind alle ehemaligen Spieler noch am Leben.»

Das könnte auch anders sein. Denn: Die Mann­schaft verstreute sich in alle Him­mels­rich­tungen. Die Legio­näre ret­teten sich in ihre Hei­mat­länder, einige ukrai­ni­sche Spieler wechselten zu anderen Clubs in der Ukraine. Aber einige Mariupol-Kicker schlossen sich auch der ukrai­ni­schen Armee oder den Frei­wil­ligen-Ver­bänden an und kämpfen gegen die Angreifer.