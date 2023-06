FC Ostermundigen sucht dringend neue Trainer

Das sagt der Präsident des FC Ostermundigen

Die Vereinskultur habe sich in den letzten 20 Jahren gewandelt. «Damals haben sich noch ganze Familien im Verein engagiert, bei denen alle Kinder mitgespielt haben. Heute sind die Hobbys etwas breiter gefächert und die Freizeit der Eltern gestaltet sich auch anders», so Krebs. Der Verein sei nicht mehr der Hauptort zum Zeitvertreib der Kinder und Eltern. Deswegen würden wohl auch weniger Hilfsstunden zusammenkommen.

Ja, ich spiele immer noch gerne im Verein. Ja, ich bin sogar in einer höheren Liga. Ja, aber ich spiele nicht mehr. Nein, aber an sich finde ich Vereine sinnvoll. Nein, ich finde, Vereine braucht es nicht mehr.

Das sagt der Verbands-Chef

Es drohen Vereinsauflösungen und -fusionen

Um Kinder und Jugendliche zu trainieren, bedarf es zudem ein Minimum an Ausbildung oder Erfahrung, das schrecke auch ab: «Es werden Kurse und Ausbildungen angeboten, die Zeit in Anspruch nehmen», sagt er. «Ein Einsteigerkurs dauert so um die vier Stunden, das B-Diplom erfordert dann bereits mehrere Monate Trainingserfahrung und einen achtwöchigen Kurs», so der Geschäftsführer. «Das macht man nicht fürs Geld, sondern aus Leidenschaft zu dem Sport.»