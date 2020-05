30 Puppen warben für Pornoseiten

FC Seoul entschuldigt sich für Sexpuppen im Stadion

Der Verein aus der höchsten südkoreanischen Fussballliga stellte Sexdolls auf der Tribüne auf – angeblich wegen eines Missverständnisses.

Und die vielleicht nicht beabsichtigte Antwort lieferte der Verein am Sonntag in der Partie gegen den FC Gwangju (1:0). Sexdolls hielten stehend und sitzend Schilder mit Werbungen für Pornoseiten in den Händen. Nicht Tausende. Aber immerhin waren es 30 Sexpuppen an der Zahl.