FC Sevilla: Air Nostrum bevorzugt Fussball-Millionäre

Dutzende Flugpassagiere sind in Spanien wegen der bevorzugten Behandlung für ein Fussballteam am Boden geblieben. Der Zwischenfall ereignete sich am späten Samstagabend und sorgte in Spanien nicht nur bei den Betroffenen für Kritik und Aufregung. Die renommierte Zeitung «El País» sprach am Montag von einer «surrealistischen Situation». Was geschah? Die Airline Air Nostrum strich ihren Flug von Vigo nach Madrid ersatzlos, um mit dem dafür vorgesehenen Flieger das Team des FC Sevilla zu transportieren, weil die vom Club gecharterte Maschine defekt und nicht einsatzfähig war.