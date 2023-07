FC Sion: Christian Constantin verblüfft mit Logo

Sowohl der FCZ als auch GC haben die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe in der kommenden Saison verpasst. Dennoch wird es im Zürcher Letzigrund entweder Europa League oder Conference League zu schauen geben. Wie kommts? Weil das Cornaredo in Lugano meilenweit davon entfernt ist, den Uefa-Kriterien für internationalen Fussball zu entsprechen, muss der FC Lugano ausweichen.

Wie die Tessiner am Dienstag mitteilen, wird der Tabellenvierte der abgelaufenen Spielzeit die Spiele der Gruppenphase in Zürich austragen. Ob es denn Europa League oder Conference League sein wird, entscheidet das Resultat aus den Playoffs (24. und 31. August). Weil zum Zeitpunkt des Rückspiels im Letzigrund der Leichtathletik-Event Weltklasse Zürich stattfindet, musste Lugano für die Playoffs zusätzlich eine andere Lösung finden. Gefunden wurde diese mit dem Stade de Genève in Genf. Die Auslosung der Playoffs findet am 7. August in Nyon statt. (sih)