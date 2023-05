FC Sion fordert Wiederholung des Spiels gegen Winterthur

In der 71. Minute eskalierte das Spiel Sion gegen Winterthur. Der Grund: Schiedsrichter Luca Cibelli nahm einen Penalty nach kurzer Videokonsultation wieder zurück, den er zuvor wegen eines vermeintlichen Handspiels von Winterthurs Yannick Schmid gegeben hatte. Ein diskussionswürdiger Entscheid. Sion-Sportchef Barth Constantin sagte gegenüber SRF: «Dieselbe Szene in Winterthur wäre genau andersherum entschieden worden.» So verlor Sion 0:1 und übernahm von den Zürchern die Rote Laterne.

Auch Unparteiischer nimmt Stellung

Auch Schiedsrichter Cibelli nahm im SRF Stellung zur Szene: «Auf dem Platz habe ich erst eine Hand-Situation gesehen, als sich der Spieler am Boden abstützte. Das läuft unter der Regel ‹supporting the body›. Danach habe ich einen zweiten Kontakt gesehen und gepfiffen. Das stimmte aber nicht mit den Beobachtungen des VARs überein. Am Bildschirm habe ich die zweite Hand-Berührung dann so nicht mehr wahrgenommen und meinen Entscheid geändert.» Er empfand, dass die Hand da war, um den Körper abzustützen, das habe er nicht sanktionieren können.