Nadelstiche vor Fussballstadion - FC St. Gallen bietet künftig Impfungen vor Heimspielen an

In Zukunft werden bei Heimspielen vom FC St. Gallen Spontanimpfungen angeboten, wie FCSG-Präsident Matthias Hüppi am Donnerstag bei einer Medienorientierung bekanntgibt.

Der Kanton St. Gallen bietet an gewissen Tagen sogenannte Walk-In-Impfungen für Spontane an.

Am Donnerstagmorgen veranstaltete der Kanton St. Gallen eine Medienorientierung zur Impfsituation im Kanton.

National gesehen sind im Kanton St. Gallen relativ wenige Personen zweimal geimpft, rund 263’000 Personen. Dies entspricht einer Quote von etwa 50 Prozent. Im Schweizer Schnitt sind es zirka 55 Prozent. Nicht zuletzt deshalb veranstaltete der Kanton St. Gallen am Donnerstagmorgen eine Medienkonferenz zu diesem Thema. Anwesend waren unter anderem Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen und Regierungsrat Bruno Damann.

Die Botschaft der Anwesenden war einstimmig: Es ist Zeit, dass sich die Bevölkerung über die Impfung informiert und eine persönliche Entscheidung trifft, ob man sich impfen lassen will oder nicht. «Die neuen Virusvarianten sind ansteckender als diejenigen zu Beginn der Pandemie. Deshalb ist es wichtiger als je zuvor, sich gegen das Virus impfen zu lassen», sagte Bruno Damann, der vor seinem politischen Engagement als Arzt arbeitete. Des Weiteren seien von März bis August 2021 10’000 Menschen an Covid-19 erkrankt, wovon lediglich 100 geimpft waren, so Damann weiter. Dies zeige, dass die Impfung eine hohe Erfolgsquote habe.