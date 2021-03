Das Spiel der Schweiz gegen Litauen startete rund 20 Minuten zu spät. Grund: Das Tor war zu hoch! Weiss man am Tag danach, wer s chuld am Debakel ist?

Urs Meier, Schiedsrichterlegende : « Ich hatte einen ähnlichen Fall in Amsterdam, damals war das Goal zu niedrig. Passiert das in diesem Fall öfters? Dass es so extrem ist, ist schon selten, zumindest auf internationalem Niveau. Wenn man jedes Goal richtig nachmessen würde, würde man aber wohl beim einen oder anderen merken, dass es nicht ganz stimmt. In der Regel sind es aber nur ein bis zwei Zentimeter. »