Ehemaliger FC St. Gallen Spieler erhielt Busse fürs Wildpinkeln

Batuhan Karadeniz, der für den FC St. Gallen vier Pflichtspiele absolvierte, redet in einer türkischen Fernsehsendung über seine Erfahrungen in der Ostschweiz. Dabei erzählt der heute 32-Jährige von einem besonderen Ereignis .

Karadeniz, der türkische Balotelli

Manche feiern es, andere nicht

Heute lacht der 32-Jährige über seinen Wildpinklervorfall. «Ich kannte die Regeln in der Schweiz einfach nicht», sagt er. Er betont, dass man Fremden Zeit lassen sollte, sich an die neuen Gesetze zu gewöhnen. «Was sollte ich denn machen? Ich konnte es einfach nicht mehr halten», so Karadeniz. In der Sendung lacht er zusammen mit zwei weiteren Teilnehmern über die Höhe der Busse.