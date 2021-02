Tiefrote Zahlen schreibt der FC St. Gallen. So machen die Espen 1 Million Franken Verlust in nur 6 Monaten. Dies teilt der Super-League-Club in einem Communiqué mit. Wegen den Geisterspielen fehlten dem FCSG Einnahmen aus Ticketing und Catering in der Grössenordnung von rund 4 Millionen Franken. Nur dank der Verkäufe von Cedric Itten und Silvan Hefti konnten die Espen den Umsatzverlust ein wenig auffangen. Weiter halten die Ostschweizer in der Mitteilung fest, dass das Lohnniveau derzeit mehr als 30 Prozent unter dem Super-League-Durchschnitt liege.