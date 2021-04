Gefängnisstrafe für YB-Anhänger : FC-Thun-Fan wird wegen des «falschen» Schals spitalreif geprügelt

Ein YB-Fan wollte einem Anhänger des FC Thun den Schal entreissen. Nach dem anschliessenden Kampf musste der Thuner ins Spital. Nun wurde der Täter zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt.

Das Regionalgericht in Thun verurteilte den Täter zu einer bedingten Gefängnisstrafe.

In der Region Thun kam es an einem Herbstabend 2019 zu einer Prügelei. Zwei YB-Fans, die sich auf einer Joggingrunde befanden, trafen auf zwei alkoholisierte Anhänger des FC Thun, die sich nach einem Match der beiden Teams auf dem Nachhauseweg befanden. Einer der Jogger, der sich bereits zuvor über das Verhalten von Thun-Fans gegenüber in der Region wohnhaften YB-Fans ärgerte, beschloss kurzerhand, den Thunern ihre Fan-Schals und -Jacken wegzunehmen. Zwischen ihm und einem der Oberländer kams zum Boxkampf, bei dem der Thuner zu Boden ging. Nach mehreren Tritten gegen dessen Kopf konnte der YB-Fan den Schal schliesslich entwenden. Das Opfer wurde mit verschiedenen Verletzungen ins Spital eingeliefert.