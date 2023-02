Cup: Thun spielt im Berner Derby gegen YB

Letztmals in einem Pflichtspiel gegenüber standen sich Thun und YB am 8. Juli 2020. Kein Wunder, ist man in der Region Bern also trotz kalten Temperaturen wieder heiss auf das Lokalderby. Die Stockhorn-Arena ist dementsprechend bereits seit längerem restlos ausverkauft. Freuen wir uns auf ein schönes, oder wie Marco Odermatt sagen würde, «huere geiles» Spiel.