FC Zürich: Fabio Daprelà erleidet in Lugano einen Muskelfaserriss

Am Samstag befand er sich als einer der gut 9000 Zuschauer gut eingepackt auf der nasskalten Winterthurer Schützenwiese: Nati-Star Xherdan Shaqiri. Nach dem Verpassen der MLS-Playoffs ist der Chicago-Söldner zurück in der Schweiz, um sich wie vergangenes Jahr bei Chicagos Partnerclub Lugano fitzuhalten. Dies bestätigten die Tessiner am Sonntag: «Der FC Lugano freut sich über die erneute Rückkehr von Xherdan Shaqiri in den Trainingsbetrieb im Stadion Cornaredo.» Wie der Club mitteilt, wird sich der 32-Jährige in Lugano für die EM-Qualispiele am 15. November in Ungarn gegen Israel, am 18. November in Basel gegen den Kosovo und am 21. November in Bukarest gegen Rumänien vorbereiten. Shaqiri selbst frohlockt: «Danke FC Lugano. Ich freue mich, mich ab Montag wieder bei den Bianconeri auf die Nati vorzubereiten.» (sih)