Super League: FCZ holt Punkt gegen YB

Nach dem Sieg in Basel punktet der FC Zürich auch in Bern. Meister YB lässt im Wankdorf zu viele Chancen liegen und muss sich gegen den Vorjahres-Champion mit einem Remis zufrieden geben.

Die Szene des Spiels

In der 80. Minute profitiert Meschack Elia von einem Missverständnis in der FCZ-Abwehr und kann alleine auf Brecher losziehen. Dort behält der pfeilschnelle Kongolese aber nicht die Ruhe im Abschluss und haut den Ball meterweit drüber. Eine symptomatische Szene für die schlechte YB-Chancenauswertung an diesem Sonntagnachmittag.

Die Schlüsselfigur

Nach dem gewonnenen Meistertitel bekommen bei YB einige Akteure eine Chance, die sonst meistens eine Reservistenrolle inne hatten. Einer davon ist Donat Rrhudhani, dem das Engagement gewiss nicht abzusprechen ist. An seiner Kaltblütigkeit muss er aber definitiv noch arbeiten – kläglich vergibt er in der zweiten Halbzeit gleich zwei riesige Chancen in unbedrängter Schussposition vor Brecher und damit auch den Berner Sieg.

Die bessere Mannschaft

Der FCZ findet in den ersten Startminuten besser in die Partie als die Berner, ist danach aber klar die schwächere Mannschaft. Das YB die Partie nicht gewinnt, liegt primär an der schlechten Chancenauswertung des Meisters und an einigen starken Paraden von FCZ-Goalie Yanick Brecher.

Das Tribünengezwitscher

Es ist der grosse Nachmittag der Debütanten. Marvin Keller erhält erstmals seit seinem Winter-Wechsel die Chance, im YB-Tor zu stehen und zeigt eine bärenstarke Vorstellung. Derweil dürfen sich sowohl sein Teamkollege Lewin Blum als auch FCZ-Mittelfeldmann Bledian Krasniqi erstmals in der Super League als Torschützen feiern lassen.

Die Tore:

21.’ I 1:0 I Lewin Blum: Brecher lässt eine schussähnliche Flanke von Garcia abprallen. Der Ball wird zur Vorlage für Blum. Dieser fasst sich aus 20 Metern ein Herz und netzt oben rechts und unhaltbar für Brecher ein.

28.’ I 1:1 I Bledian Krasniqi: YB-Lustenberger kann den schnellen Rohner nur noch mit einem Foul stoppen. Krasniqi verwandelt den fälligen Penalty souverän.

Der Ausblick: YB reist nächsten Sonntag ins Wallis zum Krisenclub Sion. Der FCZ bekommt es gleichentags mit dem GC im Zürcher Derby im Letzigrund zu tun.

Die Akteure ordnen ein: folgt