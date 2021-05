«Danken für sein grosses Engagement» - Der FC Zürich trennt sich von Cheftrainer Massimo Rizzo

Die Vereinsführung des FC Zürich hat beschlossen, auf der Cheftrainer-Position der ersten Mannschaft eine Änderung vorzunehmen. So wird Massimo Rizzo die Leitung abgeben. Dies teilen die Zürcher in einem Communiqué mit. Ob und in welcher Form der 47-jährige Rizzo neue Aufgaben beim FC Zürich übernehmen wird, ist derzeit noch offen. «Wir danken Massimo Rizzo für sein grosses Engagement und würden uns auf eine weitere Zusammenarbeit freuen», so der FCZ im Communiqué.