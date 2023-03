FC Basel: Schiedsrichter-Ärger nach 2:2 gegen Bratislava

Dieses Tor überprüft der VAR ganze viereinhalb Minuten lang. SRF

Darum gehts Der FC Basel kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Slovan Bratislava nicht über ein 2:2 hinaus.

Nach der Partie ärgert man sich beim FCB über die Schiedsrichterleistung.

Trainer Heiko Vogel spricht von «der besten Viertelstunde» und der «schlechtesten Halbzeit» unter ihm.

«Ich bin einer, der nicht viel über den Schiedsrichter redet», sagte Michael Lang nach dem 2:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Slovan Bratislava. «Aber heute hat er schon ein paar komische Entscheidungen getroffen, wo ich mich frage, was er da genau gesehen hat.»

Tatsächlich leistete sich Schiedsrichter Rade Obrenovic am Donnerstag Abend mehrere umstrittene Pfiffe. Dazu zählte auch sein allerletzter: Der Slowene beendete das Spiel in der 95. Minute während eines laufenden Basler Angriffs. «Das war interessant», kommentierte FCB-Trainer Heiko Vogel zynisch. «So etwas habe ich in meinen 25 Jahren als Trainer noch nie gesehen.»

VAR prüft Tor 4,5 Minuten lang

Schon während der Partie hatte sich der Basler Interimscoach heftig über ein nicht geahndetes Foul an Diouf beklagt, was vom Unparteiischen mit einer Gelbe Karte honoriert wurde. «Komplimente habe ich ihm sicher keine gemacht», so Vogel zur Szene. «Da nicht zu pfeifen, war Comedy. Der Schiedsrichter hat einen Riesentag erwischt. Halt bloss nicht für uns.»

Für den grössten Aufreger der Partie sorgte nach etwas mehr als einer Viertelstunde aber der Video-Schiedsrichter. Nach dem zwischenzeitlichen Bratislava-Ausgleich benötigte der VAR ganze vier Minuten und 30 Sekunden, um festzustellen, dass Torschütze Medwedew knapp nicht im Offside gestanden war.

Verstehst du den Basler Schiri-Ärger? Ja klar, die Schiedsrichterleistung war mehr als fragwürdig. Die Basler sollten weniger meckern und mehr spielen. Der Schiedsrichter war ok, aber der VAR eine Katastrophe.

«Schlechteste Halbzeit unter mir»

Vogel ärgerte sich nach der Partie mehr über den langen Unterbruch als das Gegentor selbst. «Ich hatte überlegt, die Jungs nochmals zum Aufwärmen zu schicken», so der Deutsche. Besonders bitter für den FCB-Trainer: Bis zu VAR-Pause hatte sein Team einen ganz starken Auftritt hingelegt. Vogel selbst sprach gar von «der besten Viertelstunde» seit er übernommen habe.

Auch für die zweite Hälfte fand der eigentliche Sportchef ein Superlativ: «Das war die schlechteste Halbzeit unter meiner Regie», so Vogel. Sein Team hätte nach der Pause zu kompliziert und zu passiv agiert und sich dabei zu viele Ungenauigkeiten erlaubt. Immerhin: «Fürs Rückspiel ist noch alles drin», so Vogel. Das steht am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) im Nationalstadion in Bratislava an.