FC Basel: David Degen wollte Valentin Stocker als Sportdirektor

Darum gehts Der FC Basel enttäuschte in der Hinrunde der Super League.

Nun zogen die FCB-Bosse Bilanz.

Eigentlich hätte auch Heiko Vogel vorgestellt werden sollen, doch das klappte nicht.

Die Stimmung bei FCB-Boss David Degen und Trainer Alex Frei war an diesem Mittwochnachmittag gut. Trotz den Umständen. Denn diese sind kurz vor Weihnachten alles andere als rosig. Eigentlich hätte nämlich noch ein Mann vor die Presse treten sollen: der neue Sportdirektor Heiko Vogel.

Doch dem 47-Jährigen machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Wegen Eisregen in München wurden alle Flüge nach Basel gestrichen. Der Vogel landete also noch nicht im Joggeli. Und so mussten sich Degen und Frei alleine verantworten. Für die Finanzen und – insbesondere für die schwache Hinrunde.

Frei mit Horror-Bilanz

Aus den ersten 16 Spielen hatte der FCB 21 Punkte geholt. Für die Basler ist dies die schwächste Zwischenbilanz nach 16 Partien in der Geschichte der Super League. Bisher holte Rotblau immer mindestens 24 Punkte. In der Liga ist Spitzenreiter YB 14 Punkte entfernt, der FCB steht auf dem fünften Platz. Hinzukommt der Leistungsausweis von Frei.

Der FCB hatte unter dem 43-Jährigen so viele Auswärts-Niederlagen kassiert wie in 23 Partien unter Guillermo Abascal und Patrick Rahmen zusammen (4). Oder noch anders gesagt: In der letzten Saison verlor Rotblau in 36 Spielen fünfmal, nun steht Basel bereits zur Hälfte bei vier Pleiten. In der Super League hat Alex Frei einen Punkteschnitt von 1,31 Punkten. Damit zählt er zu den schlechtesten FCB-Trainern überhaupt.

Alex Frei steht im Mittelpunkt, wenn es um die Resultate des Teams geht. freshfocus

Stocker lehnte ab

Bei der Verpflichtung von Vogel gab es also schnell Spekulationen, dass der Deutsche auf den Trainerposten schielen könnte. Boss Degen widersprach dem jedoch vehement: «Ich glaube immer noch zu 100 Prozent an Alex. Sonst wäre er nicht mehr hier. Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn.» Und Frei meinte, dass er sich sehr gut mit Vogel verstehe, aber auch er wisse: «Es kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo Heiko zu mir kommt und mich freistellt.» Er könne das dann akzeptieren.

Degen und Frei schwärmen vom Deutschen. Er habe alles, was es für einen guten Sportdirektor brauche, so beide. Und der 39-jährige Rotblau-Besitzer wurde nicht müde zu betonen, dass der FCB keine One-Man-Show sei. «Heiko hat alle Kompetenzen, die es braucht», so Degen, alles werde in einer Sportkommission entschieden. Diese besteht neben Degen und Vogel aus Sportkoordinator Philipp Kaufmann, FCB-Legende Marco Streller und Chefscout Max Legat. Bei Transfers hat dann auch Frei ein Wörtchen mitzureden.

Trotz der Lobhudelei auf den Neo-Sportdirektor, erste Wahl war er gar nicht. Valentin Stocker (33) sollte eigentlich den Posten antreten – doch er lehnte ab. Degen: «Er hatte die Chance, ja zu sagen. Was in ein oder zwei Jahren ist, wird sich zeigen.» Stocker war in diesem Sommer zurückgetreten.

«Wir gehen keine finanziellen Risiken ein»

Mit Vogel, Meistertrainer von 2012, soll nun also eine erfolgreiche Rückrunde gespielt werden. Degen ist sich sicher: «Wir werden wieder Titel gewinnen.» Aber der Spagat sei schwierig, die Schweiz sei eine Ausbildungsliga.



Weiter teilte der Basel-Boss mit, dass der Club das Jahr 2022 mit einer «haarscharf knappen Null» abschliessen wird. Und das in einem Geschäftsjahr, wo der FCB mit Arthur Cabral und Edon Zhegrova zwei Spieler für lukrative Summen verkaufen konnte. Degen: «Wir räumen auf, was in den letzten zehn, 20, 25 Jahren gemacht wurde».

Druck wird nicht kleiner

Die Bilanzkonferenz zeigt: Auf Vogel, wenn er dann im Joggeli gelandet ist, wartet keine einfache Aufgabe. Und der Druck auf Frei, er wird trotz der Degen-Worte nicht kleiner werden. Denn das Vertrauen, auch wenn es noch bei 100 Prozent ist, wird bei weiteren Niederlagen zwangsläufig irgendwann sinken.