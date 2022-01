Italiener melden : FCB-Cabral mit Fiorentina einig – Millionen-Deal soll Weg frei machen

Fiorentina will den höchst wahrscheinlichen Abgang von Star-Stürmer Dusan Vlahovic mit dem Super-League-Topscorer kompensieren. Es kommt Bewegung in die Sache.

Das europäische Stürmer-Karussell nimmt allmählich Fahrt auf: Dusan Vlahovic, der Topscorer der Fiorentina (20 Saisontore), steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Es heisst, der 21-jährige Serbe, der zusammen mit Lazio-Star Ciro Immobile die Torschützenliste der Serie A anführt, werde noch am Dienstag für Vertragsverhandlungen nach Turin fahren. Allerdings würde Vlahovic aktuell noch einen Wechsel zu Barça bevorzugen. Die AC Fiorentina will zwischen 78 und 83 Millionen Franken für den serbischen Stürmer, der noch einen Vertrag bis 2023 hat.



Ob Barcelona oder Juve: Der bullige Stossstürmer wird Fiorentina verlassen. Als Ersatz soll der aktuell Siebte der Serie A in der Schweiz fündig geworden sein. Genauer gesagt beim FC Basel. Seit einiger Zeit kursieren nämlich Gerüchte über das Interesse der «Viola» am Super-League-Topscorer Arthur Cabral (14 Tore). Nun melden mehrere Quellen aus Italien: Der 23-jährige Knipser aus Brasilien und Fiorentina sind sich einig!