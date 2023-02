FC Basel: Nati-Spieler Fabian Frei ist zum 3. Mal Vater

«Welcome to the family!», schreibt Fabian Frei auf Insta. Sohn Niilo ist da.

«Welcome to the family», schreibt der Nati-Crack auf Instagram und postet ein Bild von sich mit seinem Sohn dazu. Aktuelle Teamkollegen wie Liam Millar (FCB) oder Breel Embolo (Nati) gratulieren unter dem Post ebenso wie frühere Weggefährten wie Arthur Cabral oder Zdravko Kuzmanovic.

Erster Sohn nach zwei Töchtern für Fabian Frei

Viel Zeit, mit seinem Sohn zu verbringen, hat Frei nicht wirklich. Schon am Samstag gilt es für den FCB-Routinier wieder ernst. Wie schon am Mittwoch heisst der Gegner von Rotblau GC. Dieses Mal treten die Basler im Letzigrund zum Auswärtsspiel in der Meisterschaft an und wollen nach zwei sieglosen Liga-Spielen den ersten Meisterschafts-Sieg 2023 einfahren.