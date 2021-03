1 / 5 Nach der Fan-Demo in der Basler Innenstadt vor einer Woche wollen die FCB-Fans nun auch vor dem Joggeli gegen die Klubführung protestieren. News-Scout Im Fokus der Basler-Fanproteste: FCB-Boss Bernhard Burgener. Marc Schumacher/freshfocus Der neue starke Mann beim FCB? David Degen (hier neben Burgener) gilt bei vielen FCB-Fans als personifizierte Hoffnung auf bessere Zeiten. freshfocus

Darum gehts Die Muttenzerkurve Basel ruft zu einem Protest gegen die FCB-Klubführung auf.

Grosse Hoffnungen setzen die FCB-Fans in David Degen, dessen Vorkaufsrecht auf weitere Anteile an der FCB-Holding Ende März ausläuft.

Derweil kursieren Gerüchte über ein mögliches Engagement von Uli Forte beim FCB

Eine Woche nach den Protestaktionen am Barfüsserplatz äussert die Muttenzerkurve erneut ihren Unmut über die aktuellen Entwicklungen rund um den FC Basel. In einem Schreiben auf ihrer Homepage ruft die organisierte Basler Fangemeinde alle FCB-Fans dazu auf, beim nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen Luzern zum St. Jakob-Park zu kommen.

Die Entwicklungen rund um den einstigen Serienmeister wird in dem Communiqué als «sportliche Talfahrt in Richtung Abstiegskampf» und als «Entfremdung bei der Fanbasis» bezeichnet. Besonders ein Dorn im Auge scheint den Fans der kolportierte Plan rund um den Einstieg der Investmentfirma Centricus zu sein, bei dem sich Club-Boss Bernhard Burgener über «Schattenkonstrukte» seinen Machterhalt beim FCB sichern wolle.

David Degen als Hoffnungsträger einer ganzen Region

«Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Gegen Bernhard Burgener und seine Pläne – für David Degen als einziger Hoffnungsträger einer ganzen Region und alle, die ihn dabei ganz konkret unterstützen können», lautet der Aufruf der Muttenzerkurve im Wortlaut.

Ex-FCB-Profi Degen besitzt zurzeit 10 Prozent an der FC Basel Holding AG mit einem Vorkaufsrecht auf den Erwerb für weitere 35 Prozent der Anteile. Da diese Option in knapp zwei Wochen ausläuft, sieht die Muttenzerkurve das kommende Wochenende als «letzte grosse Gelegenheit, um als Fangemeinde zusammenzukommen und Druck zu machen.»

Gerüchte um Uli Forte

Die rotblauen Anhänger versprechen sich durch die Unterstützung für Degen einen «frischen Wind auf allen Ebenen». Neben der Neubesetzung der sportlichen Führung wird im Schreiben der Basler Fangruppierung dabei auch explizit «ein neuer Trainer mit Autorität» verlangt.

Dass die Tage des aktuellen FCB-Coachs Ciriaco Sforza trotz einer kolportierten Jobgarantie von Burgener in Basel gezählt sein könnten, wird nun durch Gerüchte um Uli Forte weiter befeuert. Der 46-jährige Zürcher wurde nach Informationen von «TeleBasel» in der vergangenen Woche zusammen mit Burgener gesichtet. Aktuell sollen im Hintergrund Gespräche über eine mögliche Zukunft des langjährigen Super-League-Trainers (ehemals YB, GC, FCZ und St. Gallen) in Basel laufen.

Sorge um ausländische Investoren

Neben der sportlichen Schieflage bedrückt die Basler Fangemeinde vor allem die Pläne eines Ausverkaufs der Clubseele an einen anonymen Investmentfonds. Gemäss Informationen der «Sonntagszeitung» sollen ausländische Investoren Burgener über vier Jahre bis zu 200 Millionen Franken in Aussicht gestellt haben.

Hinter dem Angebot wird der Londoner Vermögensverwalter Centricus vermutet, die Vermögen von rund 27 Milliarden Franken verwaltet und gute Beziehungen zu saudi-arabischen Anlegern besitzt. Der Einstieg von Centricus wird als finanztechnischer Griff Burgeners in die Trickkiste gedeutet, um David Degen aus dem FCB zu drängen und ausländisches Geld in den Klub zu pumpen.

Trickst Burgener Degen mit einer Briefkastenfirma aus?

Im Zentrum der Übernahmegerüchte steht eine Briefkastenfirma mit dem Namen Basel Dream & Vision AG. Diese soll ein Kaufangebot für 80 Prozent der FCB-Aktien abgegeben haben. Die Offerte der Dream & Vision beläuft sich gemäss der «Bajour» auf ein Kaufangebot von 16 Millionen Franken und setzt damit Degen unter Zugzwang. Der frühere Mittelfeldspieler muss nun bis Ende März ein gleichwertiges Angebot abgeben, um nicht den Zugriff auf die FCB-Aktien zu verlieren.

Degen selbst verfügt wohl nicht über die finanziellen Mittel, um Burgener die Aktien aus der eigenen Tasche abzukaufen. Gelingt es ihm nicht, bis Ende März das notwendige Geld aufzutreiben, würde Burgener selbst bei einem Verkauf seiner Aktien an die Dream & Vision weiterhin an der Macht bleiben. Durch die Aktienverteilung der Holding würde der umstrittene FCB-Boss die Mehrheit der Stimmen auch dann behalten, wenn er weniger in die AG einzahlt als Centricus.