Die Muttenzerkurve hat vor dem FCB-Heimspiel gegen Luzern dazu aufgerufen, vor dem Joggeli-Stadion zu demonstrieren. Dies aber nicht aufgrund der schlechten sportlichen Leistungen, sondern wegen der Pläne von FCB-Boss Bernhard Burgener.

«Eine ganze Region ist in grosser Sorge um den FCB», schreibt die Muttenzerkurve auf ihrer Website. Deshalb fordert sie am Samstag alle FCB-Fans auf, zum Joggeli zu kommen und gemeinsam das Heimspiel des FCB gegen Luzern vor dem Stadion zu verfolgen. Das Motto: «Ziit zum koo.» In den vergangenen Tagen wurde mit Transparenten, Flyern und Plakaten in ganz Basel aufgerufen, an der Aktion ab 20 Uhr teilzunehmen – «mit Masken und Verpflegung.» Die Kundgebung der Muttenzerkurve ist bewilligt, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt gegenüber 20 Minuten bestätigt. Bereits nach 19 Uhr versammeln sich erste Fans vor dem Joggeli. Aus Basel war während der Woche zu hören, dass man gar mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechnen würde.

Aktion gegen Burgener und für «Hoffnungsträger» David Degen

Grund für die Versammlung sind aber nicht die schlechten sportlichen Leistungen der letzten Wochen – der FC Basel befindet sich in der Jahrestabelle 2021 auf dem letzten Platz in der Super League – sondern FCB-Boss Bernhard Burgener und die Gerüchte über den Einstieg eines milliardenschweren Vermögensverwalters aus London. «Das Zusammenkommen der FCB-Fans ist ein Protest gegen das, was unsere Gemeinschaft bedroht: Die Pläne von Burgener», heisst es weiter im Aufruf der Muttenzerkurve. Zudem wolle man mit der Aktion auch Ex-FCB-Spieler und «Hoffnungsträger» David Degen unterstützen. Dieser besitzt zurzeit 10 Prozent an der FC Basel Holding AG mit einem Vorkaufsrecht auf den Erwerb für weitere 35 Prozent der Anteile. Aufgrund von Burgeners Plänen soll Degen nun noch rund eine Woche Zeit haben, um dieses Recht zu nutzen.

Bis zu 2000 Fans in der Basler Innenstadt

Es ist nicht die erste Aktion der Muttenzerkurve in diesem Monat. Bereits am Montag, 1. März, wurden die Fans aufgefordert, sich auf dem Barfüsserplatz zu versammeln und gegen den Rauswurf von Captain Valentin Stocker zu protestieren. Bis zu 2000 Fans folgten dem Aufruf und marschierten anschliessend durch die Innenstadt. Inzwischen darf Captain Stocker wieder am Training teilnehmen.

