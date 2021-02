Trainer-Entlassung für Burgener kein Thema : FCB-Fans stellen Sforza einen Koffer aufs Trainingsgelände

Einen Tag nach dem 2:6-Debakel im Cup gegen Winterthur taucht auf dem Trainingsgelände des FC Basel ein Koffer auf. Von der Entlassung von Trainer Ciriaco Sforza will Verwaltungspräsident Bernhard Burgener aber nichts wissen.

In der Basler Fanszene scheinen die Meinungen gemacht. FCB-Trainer Ciriaco Sforza muss nach dem peinlichen Cup-Out gegen Winterthur weg – und zwar so schnell wie möglich. Dabei wollen die Fans Sforza diesen Schritt offenbar so leicht wie möglich machen. Denn am Tag nach dem 2:6-Debakel taucht auf dem Trainingsgelände des FC Basel ein Koffer auf.