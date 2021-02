Cup-Debakel gegen Winterthur : FCB-Fans wüten gegen Burgener, Heri und Sforza

Geht es nach den Fans, müssen nach dem peinlichen Cup-Out nun beim FC Basel Köpfe rollen. Im Zentrum der Kritik stehen Bernhard Burgener, Roland Heri und Trainer Ciriaco Sforza.

2:6! Es ist ein unfassbares Debakel, das der einstige Serienmeister FC Basel am Mittwochabend im Cup-Achtelfinal gegen Winterthur über sich ergehen liess. Und damit ist klar, die Basler bleiben in dieser Saison ohne Titel. Die Quali zur Europa League verpasste man und in der Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Leader YB bereits 16 Punkte. Das Cup-Aus im Achtelfinal gegen ein Challenge-League-Team dürfte nun dem letzten Sargnagel von FCB-Trainer Ciriaco Sforza gleichkommen.