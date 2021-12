Vor dem Spiel gegen YB : FCB-Fans zünden Pyros am Berner Bahnhofplatz

Bereits am Mittwochnachmittag versammelten sich FCB-Fans am Bahnhof in Bern. Dort wurden sie allerdings von der Polizei bereits erwartet und wieder zurückgeschickt. Am Abend marschieren die Fans erneut auf.

FCB-Fans am Bahnhof Bern. Video: 20min

«Rund 200 bis 300 Fans haben sich am Bahnhof in Bern versammelt. Sie zünden Fackeln und Pyros», berichtet ein 20-Minuten-Reporter kurz vor 19 Uhr. Es werde gesungen und die Stimmung sei aufgeladen.

Polizei sei derzeit fast keine vor Ort. Was genau die Fans vorhaben, ist nicht klar. Inzwischen seien sie wieder in einen Zug eingestiegen.

1 / 3 Am Bahnhof wurden Pyros gezündet. 20min/ore Es befinden sich 200 bis 300 Fans am Bahnhof. 20min/ore Es werde gesungen und die Stimmung sei aufgeladen, berichtet ein Reporter vor Ort. 20min/ore

Wie es auf Anfrage bei der Kapo Bern heisst, könne man derzeit noch nichts sagen. Der Polizeieinsatz sei in vollem Gange.

Versuch bereits am Nachmittag

Am Nachmittag hatte die Berner Kantonspolizei eine Gruppe Basler Fans, die sich für einen Protestmarsch zum Stadion am Bahnhof eingefunden hatte, auf den Zug zurückgebracht. Aktuell sind in der Super League Covid-bedingt keine Gästefans zugelassen.

Fangruppen des FCB hatten deshalb zum Protest aufgerufen. «Zeigen wir, was Basel ist und unterstützen wir unsere Mannschaft trotzdem», hiess es in den Sozialen Medien. YB hatte daraufhin den Verkauf von Einzeltickets gestoppt, damit die FCB-Fans nicht ins Stadion können.

Am Nachmittag wurden Basler Fans auf den Zug zurückgebracht. 20min/zst

