Aufgrund verschiedener Corona-Fälle mussten alle Super-League-Partien an diesem Wochenende abgesagt werden. Die einzige Ausnahme stellt die Partie zwischen St. Gallen und Basel dar.

Der FCB bestreitet heute den ersten Ernstkampf seit dem 4. Oktober. Damals gelang den Bebbi ein knapper 3:2-Erfolg gegen Luzern. In der Zwischenzeit musste ein Grossteil der Basler in Quarantäne. Im Vergleich zum FC St. Gallen mit fünf Spielen, konnte der FCB erst drei Spiele in dieser Saison bestreiten. Je ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden lautet die Bilanz.