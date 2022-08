Conference League: FCB-Frei verpasst Kabinenbesuch von Federer wegen Dopingkontrolle

Einen Kuss von David Degen hatte FCB-Trainer Alex Frei für die erfolgreiche Qualifikation für die Conference League von David Degen erwartet. Zwar stellte sein Team am Donnerstagabend dank eines 2:0-Erfolgs gegen Sofia den Einzug in die Gruppenphase klar – zu intimen Zärtlichkeiten sollte es aber nicht kommen. «Es blieb bei einer Umarmung», erklärte Frei. «Und das ist auch gut so.»

David Degen wollte sich zu allfälligen Zärtlichkeiten für seinen Trainer nicht äussern. «Gratulation an Alex. Mehr muss ich dazu nicht sagen», meinte der FCB-Boss. «Alle reden immer nur vom Geld. Mir war heute viel wichtiger, den Club dahin zu bringen, dass er jedes Jahr in einer europäischen Gruppenphase mit dabei ist.» Wie sehr er selber mitgezittert habe, könne er gar nicht erst beschrieben. «Ich habe heute vielleicht einen Kilometer abgespult», beschrieb Degen die 90 Minuten in der Stadionloge.

«Weniger Druck als Verteidiger»

In einer mit zahlreichen jungen Spielern gespickten FCB-Mannschaft sorgten am Donnerstagabend mit Fabian Frei (33) und Michael Lang (31) zwei Routiniers fürs Weiterkommen. «Als Verteidiger hast du in solchen Situationen weniger Druck», sagte der Rechtsverteidiger zu seinem Treffer zum 2:0. «Bei unseren Stürmern ist das in der aktuellen Situation mit wenigen Toren vielleicht manchmal etwas schwieriger.»