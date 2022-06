FCB-Goalie Lindner ist sauer und wird sich «sicher nicht auf die Bank setzen»

Lindner rettete dem FCB in dieser Saison viele Punkte – hier etwa in der Partie gegen Karabach in der Europa League.

Für Heinz Lindner ist das ein Schlag ins Gesicht. Lindner ist seit zwei Jahren ein regelmässiger Punktegarant und einer der wenigen FCB-Spieler, die konstant auf gutem Niveau unterwegs sind. Ja, er gehört zu den besten seines Faches in der Super League. Das zeigen die Statistiken: In der abgelaufenen Saison hielt der 31-Jährige in 17 von 50 Spielen seinen Kasten sauber. Er war statistisch der beste Super-League-Goalie, nicht verwunderlich wählten ihn viele Sportredaktionen ins Team der Saison – auch wir taten dies. Und dennoch setzte ihm der FCB einen Mann vor die Nase? Ja.

Lindner spricht Klartext

Gegenüber «Laola 1» bekräftigt der Goalie erneut, dass es keinen fairen Konkurrenzkampf geben werde. Warum man Hitz geholt hat, weiss Lindner nicht: «Mir wurde nahegelegt, den Verein zu verlassen. Keiner weiss warum, weil meine Leistungen sehr gut waren.» Und weiter: «Dementsprechend geht es bei mir wahrscheinlich in Richtung Abschied.» Wohin es ihn ziehen wird, kann er jedoch noch nicht sagen. Lindner: «Wir führen Gespräche mit Clubs aus Österreich und im Ausland. Mal schauen, wo die Reise hingeht.» Gerüchten zufolge soll sein Ex-Verein Austria Wien am Nationaltorhüter interessiert sein.

Er akzeptiert es, auch wenn er es nicht versteht

Wer jetzt aber denkt, dass Lindner Frust verspürt, der denkt falsch. Der 31-Jährige sagt: «Frust ist es in dem Fall keiner, weil ich nur beeinflussen kann, was in meiner Macht steht.» Er könne nicht steuern, was andere entscheiden. Er müsse es akzeptieren, auch wenn er es nicht verstehe. Und dann stellt er noch klar: «Nach den erbrachten Leistungen werde ich mich in Basel sicher nicht auf die Bank setzen.»