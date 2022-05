Nach Kritik und Hitz-Transfer: FCB-Goalie Lindner jubelt nach Mega-Parade in Richtung Club-Boss Degen

In der neuen Saison soll Ex-Nati-Goalie Marwin Hitz das Tor des FC Basel hüten. Die akuelle FCB-Goalie Heinz Lindner wird seinen Posten aber nicht einfach so räumen.

Nach seiner sensationellen Fuss-Parade jubelt Heinz Lindner demonstrativ in Richtung Haupttribüne. Blue

Darum gehts FCB-Goalie Heinz Linder rettet seinem Team auswärts mit starken Aktionen einmal mehr einen Punkt.

Nach einer Parade kurz vor Schluss jubelt der Österreicher demonstrativ in Richtung Club-Boss David Degen.

Der FC Basel bleibt beim 0:0 gegen Servette zum vierten Mal in Serie ohne Sieg und stellt dabei gleich noch einen unrühmlichen Super-League-Rekord auf: 17 Unentschieden in einer Saison – das hat vor dem FCB noch kein Club geschafft. Dabei hätten es eigentlich nur deren 16 sein müssen, die Basler kommen auswärts in Genf nämlich nur dank einem einmal mehr überragenden Heinz Lindner mit einem blauen Auge davon.

Nachdem der FCB-Goalie in der Schlussphase bereits gegen Cognat stark parierte, packt der Österreicher in der 89. Minute beim Kopfball von Rodelin eine sensationelle Fuss-Parade aus. Und der sonst stets so viel Ruhe ausstrahlende Lindner bejubelt seinen Mega-Save, als hätte er gerade auf der anderen Seite den späten Siegestreffer per Fallrückzieher erzielt.

Es ist eine klare Botschaft, die der 31-Jährige mit seinem frustgeladenen Jubel in Richtung Haupttribüne des Stade de Genève sendet. Also dorthin, wo die FCB-Führung um Club-Boss David Degen sitzt. Lindner will sich im Kampf um den Posten im rot-blauen Tor nicht so einfach geschlagen geben.

Längst ist es ein offenes Geheimnis, dass der FC Basel für die kommende Saison Ex-BVB-Goalie Marwin Hitz verpflichten wird – oder das bereits schon getan hat. Dazu passt auch, dass «Chief Football Officer» David Degen die derzeitige Nummer eins Lindner, in den vergangen Wochen öffentlich kritisiert hatte. Dieser konterte die Kritik umgehend im Interview mit der «Basler Zeitung»: «Jemand, der sich mit Fussball beschäftigt, der sieht, dass ich eine sehr gute Saison spiele», so Lindner.