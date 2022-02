Operation vor Weihnachten – FCB-Held Adam Szalai spielt mit einer Titanplatte im Kopf 

Im Dezember hatte sich der 34-Jährige im Anschluss an einen Autounfall am Kopf operieren lassen müssen.

Gerade einmal drei Treffer hatte Adam Szalai in den vergangenen zweieinhalb Bundesliga-Saisons erzielt. Am Samstagabend brauchte der neue FCB-Stürmer aber nicht lange, um zu zeigen, dass er noch genau weiss, wo das gegnerische Tor steht. In der Halbzeit wechselte Trainer Patrick Rahmen den 35-Jährigen ein, in der 66. Minute köpfte dieser nach schöner Vorlage von Stocker zum 2:0 gegen Lausanne ein.