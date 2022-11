FC Basel holt Heiko Vogel zurück als Sportchef

2012 gewann Heiko Vogel mit dem FC Basel das Double und sorgte auch in der Champions League für grosse Fussball-Nächte. Nun kehrt der Deutsche in einer neuen Rolle zurück.

1 / 3 Heiko Vogel ist neuer FCB-Sportchef. Andy Mueller/freshfocus Heiko Vogel holte mit Rotblau 2011/12 das nationale Double. Andreas Meier Basels Club-Boss David Degen freut sich über den prominenten Neuzugang. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Heiko Vogel ist zurück beim FCB.

Der frühere Trainer wird Sportchef.

Vogel: «Ein emotionales Nachhausekommen.»

Zurück an die alte Wirkungsstätte: Der FCB verpflichtet seinen früheren Trainer Heiko Vogel per 1. Januar 2023 als Sportchef. Der 47-jährige Deutsche, der von Sommer 2009 bis Oktober 2012 zuerst als Assistenztrainer und dann als Cheftrainer in Basel engagiert war und mit dem Club grosse Erfolge feierte, wird ab dem kommenden Jahr den gesamten operativen Fussball-Alltag des FCB verantworten.

«Für mich ist es ein emotionales Nachhausekommen, ich musste bei der Anfrage keine Sekunde überlegen», erklärt Vogel in einer Medienmitteilung der Basler. Die Gespräche mit den FCB-Verantwortlichen seien für den Deutschen «spannend» und «angenehm» gewesen, nun freue er sich auf diese «grosse Herausforderung».

Degen lobt Vogel als Fachmann

Auch FCB-Präsident David Degen freut sich über die Vogel-Rückkehr und bezeichnet den ehemaligen Trainer von Sturm Graz als «absoluten Fachmann». «Er kennt den Club und das Umfeld, er weiss, was es für den Erfolg benötigt, und er hat in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Clubs in Deutschland auf hohem Niveau sehr viel Erfahrung in der Führung von Mannschaften gesammelt», so der Basler Club-Boss.

Gemäss Degen soll Vogel in seiner neuen Funktion den Trainerstaff und das gesamte Team bestmöglich unterstützen. Den ersten Ernstkampf mit Vogel wird der FCB am 22. Januar bestreiten. Dann geht es für Rotblau zum Rückrundenstart in die Ostschweiz, wo das Duell mit dem FC St. Gallen ansteht. Auch in der Conference sind die Basler noch vertreten. Dort trifft das Team von Trainer Alex Frei im Playoff auf den türkischen Meister Trabzonspor.

