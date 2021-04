Seit Monaten geistert der Name Centricus durch Basel. Der englische Vermögensverwalter ist Teil der Basel Dream and Vision AG, an die Bernhard Burgener seine Anteile am FC Basel verkaufen will. Burgener würde FCB-Boss bleiben und Centricus soll bereit sein, bis zu 200 Millionen zu investieren.



Nun fällt der Name Centricus noch im Zusammenhang mit einem Wettbewerb, von dem der FC Basel aktuell nur träumen kann: Der Champions League. Der mögliche FCB-Investor aus London möchte auch der Uefa unter die Arme greifen und bietet eine Investition über 6.6 Milliarden Franken an. Wie das Nachrichtenportal Bloomberg weiter schreibt, sollen die Gelder für die Modernisierung der Champions League und für den Kampf gegen die Superliga genutzt werden.