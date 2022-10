FC Basel: Coach Alex Frei kennt nach 3:3-Spektakel nur einen Gemütszustand

1 / 3 Basel-Spieler erlebten am Donnerstag ein Spektakel. Claudio De Capitani/freshfocus Gegen Slovan Bratislava spielten die Basler 3:3. Claudio De Capitani/freshfocus Es reisten rund 800 Basler Fans mit. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Der FC Basel spielt in der Conference League 3:3 gegen Bratislava.

Das Spiel war ein Spektakel.

Trainer Alex Frei war nach der Partie zufrieden.

Fabian Frei ist zurück. Zuletzt stand der 33-jährige Routinier beim Cupspiel gegen Aarau (1:3 nach Verlängerung) in der Startelf. Oder anders gesagt: In neun der letzten elf Spiele musste der FCB-Star zuletzt mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Eine ungewohnte Rolle für ihn. Schliesslich hat niemand im Basler Kader so viel Erfahrung wie er. Bis zur Partie gegen Slovan Bratislava hat Frei 472 Spiele im Trikot des FC Basel absolviert. Hinzu kommen über 60 Partien in der Bundesliga sowie 22 Einsätze mit der Nati.

Geäussert hat er sich dazu lange nicht. Bis die Partie gegen Slovan (3:3) kam. Im Vorfeld von dieser gab Frei zu, dass es ihm nicht egal sei, dass er nicht gespielt habe. «Ich bin nicht Profi geworden, um dann am Ende nicht zu spielen und auf der Bank zu sitzen.» Und weiter: «Normalerweise bin ich es ja gewöhnt, meistens auf dem Platz zu stehen. In den letzten Wochen hatte ich mal eine etwas andere Perspektive. Und abschliessend kann ich sagen: Auf dem Platz gefällt es mir besser.»

Zum Spiel seiner Mannschaft nach den Einwechslungen sagt Alex Frei nach der Partie: «Ich habe dann ein Gesicht gesehen, wie ich mir das eigentlich vorstelle.» Claudio De Capitani/freshfocus

Teils sehr schlechte Leistung

Eindeutige Worte also des Routiniers. In der Conference-League-Partie hatte er dann aber wieder die Chance zu zeigen, was er kann. Er spielte von Beginn an und stand dann während der ganzen Partie auf dem Feld. Nachher sagte er gegenüber blue: «Was am Schluss zählt, ist der Punkt. Nach diesem Spielverlauf müssen wir absolut zufrieden sein – vor allem mit der Mentalität.»

Und damit hat er recht. Die Basler zeigten am Donnerstagabend ganz viel Moral. In einem vollen Hexenkessel in Bratislava kamen sie nach einer teils ganz schlechten Leistung zurück und holten ein 1:3 auf. Denn bis zu dem Moment, als Andy Diouf und Andi Zeqiri eingewechselt wurden, war vieles katastrophal. Der eingewechselte Millar verursachte einen Elfmeter, der zum Ausgleich führte. Und nach der Pause führte eine vogelwilde Abwehr zu zwei Gegentoren.

«Jungs haben es hervorragend gemacht»

Während Frei also den Spielverlauf ansprach, lobten seine Mitspieler das Team. Michael Lang sagte blue: «Eine überragende Mentalität von uns. Gegen diesen Gegner in solch einem Stadion beim Stand von 1:3. Das spricht für die Mannschaft und unsere Qualität.» Sie würden gut mit dem Punkt leben können. Goalie Mirko Salvi, der den kranken Marwin Hitz ersetzte, äusserte seine Zufriedenheit, sprach davon, dass dieser Punkt «enorm wichtig» sei. «Die Jungs haben es hervorragend gemacht nach dem 1:3. Eine solche Aufholjagd ist nie einfach. Erfahrung hilft da in manchen Situationen.»

Wobei – stimmt das? Schliesslich wechselte Coach Alex Frei in der 64. Minute dreifach. Diouf, Zeqiri und Zeki Amdouni kamen für Fabian Frei, Wouter Burger und Bradley Fink. Drei Spieler also, die allesamt eher unerfahren und jung waren. Doch genau diese Spieler brachten die Wende und damit jene, die eben nicht unbedingt die von Salvi angesprochene Erfahrung mitbrachten.

Das war auch dem Trainer nach der Partie bewusst. Er war gegenüber der «Basler Zeitung» happy: «Ich habe dann ein Gesicht gesehen, wie ich mir das eigentlich vorstelle.» Generell war der Coach mit der Reaktion seines Teams zufrieden: «Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir eine Mannschaft wie Slovan Bratislava aus dem Stadion schiessen. Ich empfinde es alles andere als selbstverständlich, hier nach einem 1:3 zurückzukommen.»

Wie weiter?

Ist das 3:3-Spektakel also der Weg aus der Krise nach zwei Pleiten in Serie? Vielleicht. Am Sonntag geht es gegen Servette. Und in der Conference League durfte sich das Unentschieden am Ende doch wie ein Sieg anfühlen. Dies, weil Oliver Buffs Zalgiris mit 2:0 gegen Pjunik gewann und dafür sorgte, dass Basel Tabellenerster bleibt.