Immer mehr Involvierte melden sich in der Öffentlichkeit zur Schlammschlacht um die Präsidentschaft beim FC Basel. Nun will Verwaltungsrat Karli Odermatt seinen FCB vor weiterem Schaden bewahren.

1 / 2 FCB-Präsident Bernhard Burgener (l.) mit FCB-Legende Karli Odermatt: Sie sind gut befreundet, das tue aber nichts zur Sache, so Odermatt. freshfocus David Degen und Bernhard Burgener: Der Machtkampf um das Präsidium beim FC Basel scheint noch lange nicht beendet. freshfocus

Darum gehts Der Kampf ums Präsidium des FC Basel geht in die nächste Runde.

Nun meldet sich Verwaltungsrat Karli Odermatt zu Wort.

Er wurde mehrfach bedroht, er müsse seine Stimme an David Degen abgeben.

Deshalb hat er die Nase von Degen gestrichen voll.

Die Schlammschlacht ums Präsidium beim FC Basel wird immer grösser. Nun hat sich FCB-Legende und -Verwaltungsrat Karli Odermatt gemeldet. Im «SonntagsBlick» sagt der 78-Jährige, dass er von David Degen die Nase voll habe. «Nach den aktuellen Ereignissen, der superprovisorischen Verfügung und der monatelangen Verbreitung und Darstellung von Unwahrheiten will ich an die Öffentlichkeit. Ich möchte transparent darüber informieren, warum ich alles unternehme, um den FC Basel vor Schaden zu bewahren», wird Odermatt zitiert.

Er habe diverse Drohungen erhalten. Darunter: «Du wirst das nächste Jahr nicht mehr erleben, wenn du nicht Degen deine Stimme gibst!» oder «Tauch nie mehr in der Stadt auf, wenn du Degen nicht wählst, die Reaktion der Basis wird folgen!» Er nehme die Verantwortung als Mitglied des Verwaltungsrates sehr ernst, dazu gehöre auch die Unabhängigkeit seiner Stimme, so Odermatt. Dass er mit FCB-Präsident Bernhard Burgener eng befreundet ist, tue nichts zur Sache, er wolle nur dafür sorgen, dass der FC Basel wieder in die Erfolgsspur zurückkehre.

Woher kommt das Geld?

Odermatt legt im «SonntagsBlick» diverse Fakten dar. Darunter ist auch die Thematik, wie David Degen zu seinen finanziellen Mitteln, den 16,4 Millionen Franken, kommt, die er zum Kauf des FCB einbringen muss. Odermatt sagt dazu: «Warum führte er so viele Investorengespräche, wenn er angeblich persönlich über die Mittel verfügt? Die Finanzierungszusage bestätigt, dass sich 16,4 Mio. Franken auf seinem Bankkonto befinden. Aber die Herkunft des Geldes gibt Degen — trotz erneuter Anfrage von uns als Verwaltungsrat – nicht preis. Durch sein Verhalten schafft er nicht die notwendige Transparenz und das Vertrauen. Und damit ist alles möglich. Das Geld kann von überall herkommen.»

Degen sagte zu den 16,4 Millionen: «Ich bin für den Kaufpreis voll ins Risiko gegangen. Habe alles zusammengekratzt. Es ist mein Geld. Klar ist aber auch, dass die Summe in keinem gesunden Verhältnis zu meinen finanziellen Möglichkeiten steht.»

Eine kurze Verwaltungsratssitzung

Am letzten Montagnachmittag kam es in Basel zum grossen Showdown um die Machtverhältnisse beim FC Basel. Mitten in der Verwaltungsratssitzung vermeldete sich David Degen als neuer Besitzer des FC Basel. Der FCB dementierte kurze Zeit später die Meldung Degens: «Entgegen der Medienmitteilung von David Degen erfolgte keine Aktienübertragung von Bernhard Burgener an David Degen.» Der Verwaltungsrat werde dazu zu gegebener Zeit weiter informieren und bedauert die Vorgehensweise von David Degen. Die Verwaltungsratssitzung wurde bereits nach rund zehn Minuten abgebrochen.