Super League: FCZ - GC und FC Basel - Lugano

Der FC Basel steht nach einem frustrierenden Ausscheiden aus der Conference League auch heute unter Druck. Mit einem Sieg gegen Lugano könnten sie bis auf zwei Punkte an die europäischen Plätze in der Tabelle aufschliessen. Im nationalen Wettbewerb läuft es dem FCB nicht so rund wie in Europa. Zuletzt gab es eine 1:6-Klatsche gegen den FC St. Gallen. Ob die Basler es schaffen, die Enttäuschung der letzten Spiele abzuschütteln und zu ihrer wahren Form auflaufen zu können, wird sich zeigen. Mit dem FC Lugano steht ihnen aber kein einfacher Gegner gegenüber. Seit sieben Spielen sind diese ungeschlagen und befinden sich bereits auf einem dieser heissbegehrten europäischen Plätze.