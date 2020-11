Der FCB möchte nach der Niederlage gegen YB vom Wochenende nach abgesessener Corona-Quarantäne wieder auf die Siegesspur zurück. Die Basler liegen mit sieben Punkten aus sechs Spielen nur auf Rang 6 der Tabelle. Der schwächste Saisonstart seit 19 Jahren. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren muss heute also ein Heimsieg her.