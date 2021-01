YB gewinnt knapp gegen Sion : FCB rettet in verrückter Schlussphase einen Punkt gegen Lugano

Dank einem 2:1 gegen Sion baut Meister YB seinen Vorsprung auf Verfolger Basel weiter aus. Der FCB kommt zu Hause gegen Lugano zu einem glücklichen 2:2.

Immerhin zeigt Abrashi eine auffällige Startphase: Sein Distanzschuss nach zehn Minuten zischt nur hauchdünn am Gehäuse von Lugano-Keeper Noam Baumann vorbei. Auf der Gegenseite scheitert Bottani mit einer schönen Direktabnahme am glänzend reagierenden Heinz Lindner.

Obwohl der FCB in Sachen Ballbesitz klar die Nase vorne hat, sind die Tessiner das gefährliche Team. Und gehen in der 36. Minute auch in Führung. Asumah Abubakar, die Winterverpflichtung aus Kriens, lässt mit seinen Übersteigern Timm Klose ganz alt aussehen und versenkt den Ball im langen Eck.