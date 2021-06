FC St. Gallen verliert Spieler: Jordi Quintillà wechselt zum FC Basel

Der Spanier freut sich über seinen Wechsel zum FCB: «Ich bin sehr glücklich, dass ich beim FC Basel den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann. Der FCB ist ein Topclub, in den letzten Jahren habe ich als Gegenspieler gesehen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Ich freue mich darauf, das Team in der kommenden Saison zu unterstützen.»