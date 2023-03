FC Basel: Heiko Vogel lässt Spieler Taktik entscheiden

1 / 4 Taulant Xhaka und Heiko Vogel an der Medienkonferenz vor dem Rückspiel gegen Bratislava. freshfocus Der Interimstrainer will seine Spieler in seine Taktikpläne mit einbeziehen. freshfocus Michael Lang schätzt diese Massnahme seines Coaches. freshfocus

Darum gehts Der FC Basel bestreitet am Donnerstag das Achtelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Slovan Bratislava (Hinspiel 2:2).

Es ist das vierte Duell mit den Slowaken seit Anfang Oktober.

Bei der Taktik will FCB-Trainer Heiko Vogel seine Spieler mitbestimmen lassen.

«Anspannung, Nervosität und Vorfreude sind natürlich etwas grösser als in der Meisterschaft, wenn man zum gefühlt 70. Mal gegen den gleichen Gegner spielt», sagt FCB-Verteidiger Michael Lang (32) vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League. Im Fall von Gegner Slovan Bratislava trifft das aber nur bedingt zu. Am Donnerstagabend kommt es bereits zum vierten Duell mit dem slowakischen Meister innert fünf Monaten – gegen kein anderes Team haben die Basler in dieser Zeit häufiger gespielt.

Im Gegensatz zu den anderen Serien-Gegnern St. Gallen (ebenfalls viermal), Luzern und GC (je dreimal), wartet man gegen Bratislava noch auf den ersten Sieg. In der Gruppenphase folgte auf eine 0:2-Heimpleite ein spektakuläres 3:3 in der Slowakei. Und im Hinspiel vor einer Woche kamen die Basler im Joggeli trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 2:2 hinaus.

«Spieler wählen zwischen zwei Plänen»

Nun soll es beim vierten Versuch mit einem Sieg klappen. «Weil es dieses Mal klappen muss», so Interimstrainer Heiko Vogel (47). Wie genau er das anstellen will, möchte er noch nicht verraten. «Ich habe zwei Pläne im Kopf. Die Mannschaft muss entscheiden, bei welchem sie das bessere Gefühl hat.»

Wie bitte? Lässt der eigentliche FCB-Sportchef etwa die Spieler die Aufstellung bestimmen? «Es gibt zwei durchgetaktete Pläne. Die Mannschaft darf zwischen Plan eins und Plan zwei auswählen. Darin müssen sich die Spieler aber dann so verhalten, wie ich es will», klärt Vogel auf. Dabei holt der Deutsche auch nicht das gesamte Team ins Boot. Vogel: «Ich bespreche das mit den erfahrenen Spielern, die auch das Wort in der Mannschaft haben.» Wie diese Pläne ausschauen könnten, will der Deutsche aber nicht verraten.

Erster Europacup-Viertelfinal seit drei Jahren winkt

Eine Trainer-Philosophie, die auch für einen Routinier wie Michael Lang etwas ungewohnt ist. «Ich habe in meiner Karriere schon einige Trainer erlebt, aber das ist schon etwas Neues», so der Rechtsverteidiger. «Aber das macht seine Arbeit auch aus, dass er nicht einfach alles alleine entscheidet. Schlussendlich muss sich die Mannschaft auf dem Platz wohlfühlen», so Lang. «Wenn alles schiefläuft, haben wir immer einen Anker, auf den wir zurückgreifen können.» Auch Taulant Xhaka (31) freut sich über das Mitspracherecht. «Das zeigt das Vertrauen des Trainers. Wenn wir uns wohlfühlen, spielen wir umso besser», so der Mittelfeldspieler.

So wie im Oktober beim ersten Gastspiel im slowakischen Nationalstadion. Damals noch unter Vogel-Vorgänger Alex Frei holte der FCB dank einer starken Aufholjagd nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt. Am Donnerstagabend braucht es nach dem Remis im Hinspiel nun aber spätestens im Penaltyschiessen zwingend einen Vollerfolg, um zum ersten Mal nach drei Jahren wieder in den Viertelfinal eines europäischen Wettbewerbs vorzustossen.