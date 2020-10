Stocker muss sich dagegen in Quarantäne begeben.

Das ist bitter: Die Basler müssen bis Sonntag daheim bleiben. Obwohl: Cabral ist von dieser Regel ausgenommen. Er hatte schon einmal Corona, muss daher nicht in Isolation.

Bis Sonntag müssen die meisten Spieler des FC Basel in Quarantäne bleiben. Dies hat der kantonsärztliche Dienst Basel-Stadt entschieden. Ausgenommen ist der Trainerstab, also Ciriaco Sforza, Daniel Hasler sowie Patrick Rahmen, die über eine eigene Kabine im Stadion verfügen. Auch die Goalies Heinz Lindner, Jozef Pukaj und Felix Gebhardt sowie die zu einem früheren Zeitpunkt infizierten Spieler Arthur Cabral, Raoul Petretta und Eray Cömert sind von der Quarantäne ausgenommen.

Die Basler reagieren auf diesen Entscheid. Und zwar mit der Beantragung der Verlegung des Heimspiels gegen Lausanne, das am Sonntag stattfinden würde. Auf der Website teilt der Club mit: «Sollte diesem Antrag stattgegeben werden, informiert der FCB seine Jahreskartenbesitzer/innen auf fcb.ch schnellstmöglich über die Handhabung bereits bezogener Tickets sowie über das weitere Vorgehen.»

Wie entscheidet die SFL?

Nun liegt der Ball also bei der Swiss Football League (SFL). Sie muss entscheiden, ob dem Antrag stattgegeben wird – oder nicht. Möglich ist es. Schliesslich sieht das Schutzkonzept der SFL vor, dass Spielverschiebungen möglich sind, wenn mehr als sechs Spieler in Quarantäne oder Isolation sind. Was beim FCB der Fall ist.