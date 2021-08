13-Millionen-Angebot : FCB-Stürmer Arthur Cabral vor Rekord-Wechsel nach Belgien

Plötzlich könnte es beim FC Basel ganz schnell gehen. Der belgische Club Royal Antwerpen hat ein Angebot von 13 Millionen Franken für Stürmer Arthur Cabral abgegeben.

15 Tore in 10 Spielen – so die verrückte Saisonbilanz des Brasilianers.

Die Basler Lebensversicherung könnte am Dienstag nach Belgien wechseln.

War der Spitzenkampf gegen YB (1:1) das letzte Spiel von Arthur Cabral in FCB-Dress?

Am Dienstagabend schliesst das Transferfenster.

Beim FC Basel will man den Stürmer nicht unter 16 Millionen gehen lassen.

Bei den Basler hiess es lange Zeit, man habe kein konkretes Angebot für den 15-Tore-Mann vorliegen. Am Montagabend sagte Vize-Präsident David Degen auf die Frage zum Verbleib von Cabral aber, dass der Stürmer beim richtigen Angebot weg sei. «Eine gute sportliche Leitung kann Cabral verkaufen und hat bereits einen bereit, der vielleicht noch besser ist», so Degen im blue-Talk.

Nur Mini-Gewinn für Basel

Legen die Belgier mit ihrem Angebot nochmals nach, wird der 23-Jährige die Super League verlassen. Ob 13 oder 16 Millionen, Cabral wäre der teuerste Neueinkauf in der Geschichte Belgiens. Kurios: Antwerpen hat in diesem Sommer bereits zwei Mittelstürmer verpflichtet. Einer davon ist der Schweizer Michael Frey, der mit sieben Tore die Torjägerliste in Belgien anführt.