FC Basel Superstürmer Arthur Cabral verhandelt bereits mit Barcelona

Spanische Medienberichte : FCB-Superstürmer Arthur Cabral verhandelt bereits mit Barcelona

Die Tatsache, dass einer der besten Torschützen der Super League bald bei einem der berühmtesten Clubs der Welt spielen wird, wird immer realistischer. Arthur Cabral soll bereits mit dem FC Barcelona verhandeln.

Nun spielt der Basel-Stürmer bereits in der Seleçao und bald vielleicht in einer der Topligen.

Der brasilianische Basel-Stürmer Arthur Cabral trifft und trifft und trifft. Seine 23 Tore und acht Assists in den bisherigen 24 FCB-Pflichtspielen der Saison sorgen nicht nur bei der brasilianischen Nationalmannschaft für Aufsehen – inzwischen sind auch die ganz grossen Fussballclubs dieser Welt auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden. Bereits in der vergangenen Woche berichtete «Mundo Deportivo», dass Cabral beim FC Barcelona auf dem Einkaufszettel steht.

Am Donnerstag ist der Basel-Stürmer nun gar gross auf der Frontseite der spanischen Zeitung «Sport». Denn der Cabral-Poker mit den Katalanen wird offenbar heisser. Wie die Zeitung erfahren haben soll, habe es inzwischen bereits Verhandlungen zwischen dem Brasilianer und dem FC Barcelona gegeben. Der aktuelle Vertrag vom 23-Jährigen läuft am 30. Juni 2023 aus – Barça würde ihn bereits im Wintertransfer holen wollen, das am 1. Januar 2022 öffnet. Der neue Trainer und Barcelona-Legende, Xavi, soll ebenfalls grosses Interesse an Cabral haben. Mit seinem Spielstil und seinem Körperbau soll er die ideale Ergänzung für den aktuellen Tabellensiebten in Spanien sein. Die erste Empfehlung soll von Scout und dem früheren Barcelona-Star Deco gekommen sein.