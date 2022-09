Nations League : FCB-Szalai versenkt Deutschland mit Zaubertor, England steigt ab

In seinem vorletzten Spiel für die ungarische Nationalmannschaft trifft FCB-Stürmer Ádám Szalai per Hake.

Deutschland – Ungarn 0:1

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der ersten Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick keine Chance mehr auf den Gruppensieg in der Nations League. Das Team um Ersatz-Captain Thomas Müller verlor im Heimspiel am Freitagabend in Leipzig gegen Ungarn mit 0:1 (0:1) und weist nun uneinholbare vier Punkte Rückstand auf den überraschenden Tabellenführer auf.

Italien – England 1:0

Im San Siro in Mailand schlägt Italien England. Das goldene Tor des Abends erzielte der Napoli-Stürmer Giacomo Raspadori in der 68. Minute nach einer starken Ballanahme. Mit dieser Niederlage ist der Abstieg der Engländer aus der Liga besiegelt. Die «Three Lions» sind somit in der Nations League nur noch zweitklassig. Damit kommt es am letzten Gruppenspieltag zu einem Endspiel um den Halbfinaleinzug zwischen Ungarn und Italien.