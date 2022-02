«Sehr glücklich, ihn zu haben»  – FCB-Trainer Abascal schwärmt vor Duell gegen den FCZ von Esposito

1 / 5 Seit Montag ist Guillermo Abascal neuer Trainer des FC Basel. freshfocus Der Spanier übernimmt die Nachfolge des entlassenen Patrick Rahmen. freshfocus Der 32-Jährige findet an seiner ersten Medienkonferenz nur lobende Worte für Stürmer Sebastiano Esposito. freshfocus

Darum gehts Am Sonntag trifft der FC Basel im ersten Spiel nach der Entlassung von Patrick Rahmen auswärts auf den FC Zürich.

Neuer Trainer des FCB ist der Spanier Guillermo Abascal.

Vor dem Duell mit dem FCZ spricht der 32-Jährige über seine neuen Job, David Degen und Stürmer Sebastiano Esposito.

Wie würde die Super-League-Tabelle heute wohl aussehen, wenn die dramatische Nachspielzeit Ende Oktober zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel etwas anders verlaufen wäre? Jordi Quintilla schoss den damaligen Tabellenführer tief in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 4:2. Doch der VAR annullierte den Treffer zurecht. Stattdessen rettete FCZ-Topscorer Assan Ceesay dem Gastgeber auf der anderen Seite in der 95. Minute mit dem 3:3 doch noch einen Punkt – und lenkte die weiteren Saisonverläufe der beiden Teams in komplett unterschiedliche Bahnen.

Die Zürcher reihten zwischenzeitlich neun Siege aneinander und führen die Super League nun mit zehn Punkten Vorsprung an. Ganz anders die Lage beim FCB: Nur drei Siege gab es in den zehn Spielen seither, Jordi Quintilla spielt längst nicht mehr in Basel und seit Montag steht mit Guillermo Abascal auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

Abascal will keine «Veränderungen»

Ausgerechnet am Sonntag (16.30 Uhr) kommt der Spanier bei der Neuauflage des Klassikers im Letzigrund zu seiner Premiere. «Es ist ein wichtiges Spiel, weil es zeigen wird, ob wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Abascal am Freitag an seiner ersten Medienkonferenz als Cheftrainer. Das Wort «Veränderungen» will er nach der Rahmen-Nachfolge nicht verwenden, «das Verhalten der Spieler soll aber ein anderes sein».

Was der 32-Jährige damit meint? «Die Gewohnheiten und die Einstellung, wie wir trainieren, sollen andere sein», erklärt er. Auch taktisch könne sich etwas ändern. Seinen Hauptfokus legt der neue FCB-Trainer vor dem Duell mit dem Tabellenführer aber vor allem auf die Aggressivität und Intensität. «Zuerst rennen, dann denken und spielen», so der Matchplan gegen den FCZ.

Esposito in der Startelf?

Abascal fasst sich bei seinem ersten Aufeinandertreffen alles andere als kurz, gerät zwischenzeitlich schon fast etwas ins Philosophieren. «Fussball ist Passion, Fussball soll ein Vergnügen sein», meint der ehemalige Lugano- und Chiasso-Coach. «Wenn ein Spieler ein Dribbling macht, soll das für die 20’000 Zuschauer aufregend sein. Und wenn ein Verteidiger einen Zweikampf gewinnt, sollen die Fans das feiern.»

Einer, der den FCB-Fans zu Saisonbeginn noch deutlich mehr Vergnügen bereitete als zuletzt, ist Sebastiano Esposito. Nach einem Zwischenfall im Training in der vergangenen Woche könnte der 19-jährige Italiener durchaus einen Teil zur überraschenden Entlassung von Patrick Rahmen beigetragen haben. «Ich bin sehr glücklich, ihn zu haben», sagt Abascal über den Stürmer. «Wir brauchen ihn in seinen guten Momenten. Ich hoffe, wir sehen sie in den nächsten paar Tagen wieder.» Gute Chancen also, dass Esposito gegen den FCZ in der Startaufstellung stehen wird.

Dank an FCB-Boss David Degen

Abascal selbst ist erst seit Ende Dezember beim FC Basel. Nachdem bereits nach Ende der Rückrunde vieles auf eine Entlassung von Patrick Rahmen hingedeutet hatte, verkündete der Club am Silvestertag überraschend, den Vertrag des 52-Jährigen sogar zu verlängern – und das Trainerteam mit Assistenten Boris Smiljanic, der inzwischen ebenfalls bereits wieder weg ist, sowie Guillermo Abascal als Spezialtrainer zu ergänzen.

«Ich danke David Degen für diese Chance», sagt der nun beförderte Abascal. Anfang Dezember hätten die beiden erstmals Kontakt gehabt, insgesamt dreimal habe man sich zu Gesprächen getroffen. Früher oder später Cheftrainer in Basel zu werden sei laut dem Spanier aber nie ein Thema gewesen. «Ich bin hier hergekommen, um zu helfen und versuche jeden Tag mit den Spielern so zu arbeiten, wie der Club das möchte», erklärt Abascal. Es sind Aussagen, die FCB-Boss David Degen nur allzu gerne hören dürfte.

