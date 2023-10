FC Basel: Heiko Vogel will vorerst FCB-Trainer bleiben

Ironischerweise müsste in einer solchen Situation eigentlich ausgerechnet Sportchef Vogel in der nun beginnenden Länderspielpause nach seinem eigenen Nachfolger suchen. Doch davon will dieser vorerst nichts wissen. «Jetzt ist erst einmal die Mannschaft wichtig. Mein aktueller Fokus liegt darauf, diese aus dem Schlamassel bringen», so Vogel nach der Niederlage in Bern.