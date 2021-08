Auch in der Swissporarena geht es in Kürze los. Luzern verlor an selber Stelle am Donnerstagabend gegen Feyenoord und das gleich mit 0:3. Heute ist mit dem FCZ, ein Team zu Gast in der Innerschweiz, dass in der Liga makellos gestartet ist. Wir sind gespannt, wer heute als Sieger vom Platz geht.