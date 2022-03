FCB will Ex-Nati-Goalie Zuberbühler als Sportchef holen – doch er sagt ab 

1 / 3 Pascal Zuberbühler sollte Sportchef beim FC Basel werden – doch er sagte ab. freshfocus Dani Büchi gab in dieser Woche bekannt, dass er zukünftig kürzertreten werde. Marc Schumacher/freshfocus Wie das den FCB-Fans gefällt? Daniela Frutiger/freshfocus

Darum gehts Der FC Basel sucht einen neuen CEO.

In dieser Woche gab Dani Büchi bekannt, dass er kürzer tritt.

Auch war der FCB im Gespräch mit Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler. Er sollte Sportchef werden.

Die Nationalmannschafts-Pause ist vorbei, am Wochenende steht wieder die Super League an. Im Zürcher Derby spielt Zürich am Samstag gegen GC und der FC Basel empfängt am Sonntag daheim die Young Boys. Während die Berner weiter in der Krise stecken, haben sich die Basler gefangen. Die letzten drei Liga-Spiele gewann Guillermo Abascal. In der Nati-Pause gab es zwar eine peinliche 1:6-Pleite gegen den Karlsruher SC. Allerdings standen auch mehrere Testspieler dabei im Einsatz.

Also so weit alles in Ordnung beim Club von David Degen? Nicht ganz. Es herrscht wieder einmal ein wenig Unruhe. Vor der Pause in der Meisterschaft kritisierten FCB-Fans Dani Büchi, den Delegierten des Verwaltungsrates der FC Basel Holding AG, scharf – unter anderem wegen des Umgangs mit den Fans beziehungsweise den organisierten Gruppen. Auch kommunizierte Büchi, dass das 100-Millionen-Franken-Eigenkapital vom FC Basel weg sei. In dieser Woche folgte dann der Rückzug des 44-Jährigen aus dem operativen Geschäft. Der FCB teilte daraufhin mit, dass der Club nun einen CEO suche.

Zuberbühler sagt dem FCB ab

Nun wird bekannt, dass das nicht alles ist. Die Basler sind nämlich auch auf der Suche nach einem Sportchef. Einen solchen hat der FC Basel derzeit nicht. Philipp Kaufmann ist Kaderplaner von Rotblau. Zudem gibt es eine technische Kommission, in der der 28-Jährige auch Mitglied ist.

So vermeldet die NZZ, dass der FCB in den letzten Wochen einen Wunschkandidaten für den Posten als Sportchef auserkoren hat: Pascal Zuberbühler. Die Schweizer Goalie-Ikone soll mit den Baslern Gespräche geführt haben und durchaus angetan gewesen sein. Schlussendlich soll der 51-Jährige, der TV-Experte bei blue ist und bei der Fifa arbeitet, aber abgesagt haben.

«Kein Entscheid gegen den FC Basel»

Gegenüber 20 Minuten bestätigt Zuberbühler das. «Es stimmt, dass ich mit dem FC Basel in Kontakt war», so der Ex-Goalie mit Basler Vergangenheit. So stand er von 1999 bis 2006 zwischen den FCB-Pfosten und machte 281 Partien. Dreimal wurde er mit den Baslern Schweizer Meister (2001/02, 2003/04, 2004/05) und zweimal Cupsieger (2002, 2003).

«Mein Entscheid, bei der Fifa zu bleiben, ist kein Entscheid gegen den FC Basel, sondern ein Entscheid für die Fifa», so Zuberbühler. Er spüre das Vertrauen von Gianni Infantino und habe tolle Projekte realisieren können. «Am Schluss habe ich mich für die Fifa-Vision, für die tollen Menschen und für mein Team entschieden.» Der FC Basel wollte auf Anfrage von 20 Minuten keinen Kommentar zur Causa Zuberbühler abgeben.