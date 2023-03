Luzern: FCL-Fans bedrängen Polizisten – Polizei reagiert mit Gummischrot

Am Bundesplatz in Luzern zündeten FCL-Fans in der Nacht auf Sonntag Böller und Rauchpetarden.

Nach der Super-League-Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich vom Samstag kam es in der Stadt Luzern zu einem Polizeieinsatz wegen Pyromaterial. Mehrere FCL-Fans hielten sich in der Nacht auf Sonntag am Bundesplatz auf, wo auch das FCL-Fanlokal befindet. «Dabei wurden verschiedene pyrotechnische Gegenstände wie Böller und Rauchpetarden gezündet», teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit.