Fussball-Zoff : FCL fordert Rückzug von Alpstaeg – dieser fühlt sich «beleidigt und bedroht»

Seit dem bissigen Interview von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg hängt beim FC Luzern der Haussegen schief. Während Alpstaeg an der GV den Verwaltungsrat umstrukturieren will, meldet sich am Montag auch dieser zu Wort.