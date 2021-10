Lausanne neues Schlusslicht – FCL beendet Horror-Serie und feiert gegen St. Gallen den 1. Saisonsieg

1 / 5 Grosser Jubel beim FCL: Die Innerschweizer holen gegen St. Gallen den langersehnten, ersten Saisonsieg. Martin Meienberger/freshfocus Fabio Celestinis Team zeigte sich bei Standards besonders effizient. Martin Meienberger/freshfocus Auch Vaso Vasic trug mit einigen starken Szenen zum FCL-Sieg bei. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag empfing der FC Luzern im Kellerduell den FC St. Gallen.

Den Innerschweizer gelingt dabei endlich der erste Saisonsieg.

Dank dem 2:0-Sieg überholt der FCL die Espen in der Tabelle.

Lausanne ist neues Schlusslicht der Liga.

Befreiungsschlag für den FC Luzern! Die Mannschaft von Fabio Celestini holt sich nach zwei Punktgewinnen gegen die Meisterkandidaten YB und Basel gegen den FC St. Gallen nun auch endlich den ersten Saisonsieg in der Super League (2:0). Für die Espen ist es derweil die fünfte Auswärtspleite in Folge.

Die Startphase in der Swissporarena ist geprägt von einer vorsichtigen Herangehensweise von beiden Mannschaften. Kein Wunder, denn sowohl der FCL als auch die Gäste aus der Ostschweiz bekleckern sich in dieser Saison bislang noch überhaupt nicht mit sportlichem Ruhm. Nach acht Minuten kann sich dann erstmals Luzern-Keeper Vaso Vasic auszeichnen. Der formstarke Ersatz von Marius Müller pariert innert weniger Sekunden gleich zwei Abschlüsse von Victor Ruiz.

Zwei Luzerner Treffer nach einem Eckball

Für die Luzerner Führung ist in der 26. Minute dann Dejan Sorgic besorgt. Der von Christian Gentner abgelöste FCL-Captain agiert nach einem Eckball am zweiten Pfosten gedankenschnell und spitzelt die Hereingabe von Samuele Campo über die Linie, nachdem zuvor mehrere Spieler beider Teams am Ball vorbei schlitterten.

Die beste Chance für St. Gallen im Startdurchgang hat Kwadwo Duah, der sich in der 36. Minute ein Herz fasst und das Leder voll an den Pfosten knallt. Der frühere YB-Junior ist es auch, der nach dem Pausentee für die erste heisse Szene besorgt ist. In der 50. Minute wird Duah in die Tiefe geschickt und in letzter Sekunde noch von Luzern-Goalie Vasic mit fairen Mitteln abgeräumt.

Nach der mirakulösen Rettungstat von Vasic kommt es gleich noch besser für die Gastgeber, als sie wieder einen Eckball in ein Tor ummünzen können. Marco Burch kriegt den Ball von Campo genau auf den Schädel spediert, trifft per Kopf zunächst die Latte und sieht dann zu, wie Teamkollege Ibrahima N’Diaye eiskalt zum 2:0 abstaubt.

St. Gallen in der zweiten Halbzeit zu harmlos

In der Folge häuften sich die Konterchancen für die Luzerner, doch der Cup-Sieger sündigte gleich mehrfach in der Chancenverwertung. Die ausgelassenen Gelegenheiten blieben ohne Konsequenzen für das Team von Fabio Celestini, da die Gäste aus der Ostschweiz nicht mehr in der Lage waren, genügend Druck auf das gegnerische Tor zu entwickeln.

Kein Thema war bei der Partie für einmal der Unparteiische. Im Vorfeld hatte die Degradierung von Luca Piccolo für einigen Wirbel gesorgt. Der Tessiner Schiedsrichter verhalf mit zwei Fehlentscheiden zum St. Galler Sieg gegen Servette am vergangenen Sonntag. Espen-Trainer Peter Zeidler hatte ihn daraufhin in Schutz genommen. Auch Luzern hatte beim Punktgewinn bei YB einiges an Schiri-Glück beansprucht gehabt.